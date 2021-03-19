[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Планируется разделить Ташкентскую область на две части, - Мирзиеев

CentralAsia (UZ) -  19 марта президент Шавкат Мирзиеев принял участие во внеочередной сессии Ташкентского областного кенгаша народных депутатов.

Как передает Kun.uz, в ходе своего выступления глава государства заявил, что Ташкентскую область планируют разделить на две части.

«Я расскажу вам один секрет. Я даже принес карту с собой. Мы планируем разделить Ташкентскую область на две части. Вот все депутаты молчат, такие слова им не нравятся. Однако, согласно конституции, у меня есть такое право, и я могу предложить это», - сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства подчеркнул, что «в регионе нет единства».

«То, что говорит аксакал Ангрена, не нравится аксакалу Чиназа. Расположение региона не удобно, дорога от Ангрена до Бекабада занимает много времени, сложно руководить несколькими районами и городами. Пока что я придержу эту идею у себя. Вот Хидоятов был рекомендован хокимом области. Мы даем вам еще одну возможность для развития», - заключил он.

На встреча Даврон Хидоятов был утвержден хокимом Ташкентской области.

Ташкентская область состоит из 15 районов и 7 городов областного значения. Кроме того, в состав области входят 16 городов и 18 посёлков городского типа.

print
  • Байден не ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным
  • Девушку из Казахстана, придумавшую «умную таблетницу», пригласили учиться в Гарвард
  • Между Монголией и Миссурийским университетом в Канзасе подписан Меморандум о взаимопонимании


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com