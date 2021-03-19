Планируется разделить Ташкентскую область на две части, - Мирзиеев

CentralAsia (UZ) - 19 марта президент Шавкат Мирзиеев принял участие во внеочередной сессии Ташкентского областного кенгаша народных депутатов.

Как передает Kun.uz, в ходе своего выступления глава государства заявил, что Ташкентскую область планируют разделить на две части.

«Я расскажу вам один секрет. Я даже принес карту с собой. Мы планируем разделить Ташкентскую область на две части. Вот все депутаты молчат, такие слова им не нравятся. Однако, согласно конституции, у меня есть такое право, и я могу предложить это», - сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства подчеркнул, что «в регионе нет единства».

«То, что говорит аксакал Ангрена, не нравится аксакалу Чиназа. Расположение региона не удобно, дорога от Ангрена до Бекабада занимает много времени, сложно руководить несколькими районами и городами. Пока что я придержу эту идею у себя. Вот Хидоятов был рекомендован хокимом области. Мы даем вам еще одну возможность для развития», - заключил он.

На встреча Даврон Хидоятов был утвержден хокимом Ташкентской области.

Ташкентская область состоит из 15 районов и 7 городов областного значения. Кроме того, в состав области входят 16 городов и 18 посёлков городского типа.