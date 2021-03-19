Узбекистан и Казахстан планируют совместно озеленять дно Аральского моря

CentralAsia (KZ) - В Узбекистане предложили Казахстану заняться озеленением и восстановлением экосреды Аральского моря, сообщает издание «Хабар 24».

Чтобы помочь природе справиться с последствиями катастрофы, в Узбекистане на дне высохшего водоёма выращивают молодой саксауловый лес. На территории Узбекистана сохранилось только западное побережье Аральского моря. С каждым годом оно уменьшается на 60 сантиметров. Из-за экологической катастрофы на грани исчезновения находятся местная флора и фауна. Страдает природа, но ещё больше - люди. В регионе увеличилась заболеваемость раком лёгких и туберкулезом.

"Здесь засуха. Из-за этого пыль поднимается вверх и попадает на лицо, в глаза и в рот. На вкус она очень горькая. Со дна высохшего моря ветер поднимает тонны соли, песка и пыли. Водоём уже не спасти, залить водой пустыню невозможно, но можно посадить в песках лес из саксаула и полыни, чем и занимаются местные жители. За последние несколько лет растениями уже засадили больше миллиона гектаров земли", - цитирует издание рыбака Али Шадинова.

Доктор сельскохозяйственных наук, академик Зиновий Новицкий отмечает: "Мы бы хотели, чтобы наши соседи подключились к этой работе. Имею виду лесоводы Казахстана. Я предлагаю разработать единую систему Узбекистана и Казахстана по освоению осушенного дна, где будут введены типы донных отложений. Мы решаем эту проблему в Узбекистане, но ветер дует из Казахстана. И вот они будут двигаться со своей стороны, мы со своей стороны. И через 5-7 лет мы встретимся на границе".

В Узбекистане также планируют начать развивать на дне высохшего моря сельское хозяйство.

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