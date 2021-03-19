[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Пашинян будет исполнять обязанности премьер-министра Армении до выборов

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Армении Никол Пашинян до проведения в стране досрочных парламентских выборов 20 июня останется временно исполняющим обязанности премьера. Об этом сообщил вице-спикер парламента Ален Симонян.

Как пишет «Интерфакс», для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку. Если парламент дважды не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен, после пройдут новые выборы.

Вчера Пашинян заявил о достигнутой с оппозицией договоренности о проведении внеочередных парламентских выборов в Армении, которые пройдут 20 июня.

print
  • Узбекистан и Казахстан планируют совместно озеленять дно Аральского моря
  • В Монголии за сутки выявили 160 новых случаев COVID-19
  • Число заболевших коронавирусной пневмонией в Казахстане превысило 50 тысяч


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com