Пашинян будет исполнять обязанности премьер-министра Армении до выборов

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян до проведения в стране досрочных парламентских выборов 20 июня останется временно исполняющим обязанности премьера. Об этом сообщил вице-спикер парламента Ален Симонян.



Как пишет «Интерфакс», для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку. Если парламент дважды не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен, после пройдут новые выборы.



Вчера Пашинян заявил о достигнутой с оппозицией договоренности о проведении внеочередных парламентских выборов в Армении, которые пройдут 20 июня.

