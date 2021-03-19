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  19 марта 2021
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После смерти президента Танзании пост главы государства впервые заняла женщина
Самиа Сулуху Хасан
Самиа Сулуху Хасан
Предыстория: Умер отрицавший наличие вируса в Танзании президент Джон Магуфули

CentralAsia (CA) -  Впервые в истории Танзании пост президента заняла женщина, в пятницу к присяге была приведена Самиа Сулуху Хасан, которая ранее была вице-президентом, сообщают местные СМИ.

Прежний президент Танзании Джон Магуфули неожиданно скончался в среду, 17 марта, в возрасте 61 года. Он находился на посту главы государства с 2015 года.

Магуфули был одним из самых ярких COVID-скептиков в Африке, советовал лечить его травами и молитвами. Танзания не публиковала подробностей своих случаев заболевания коронавирусом с мая, и правительство отказалось закупать вакцины.

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