После смерти президента Танзании пост главы государства впервые заняла женщина

Самиа Сулуху Хасан

CentralAsia (CA) - Впервые в истории Танзании пост президента заняла женщина, в пятницу к присяге была приведена Самиа Сулуху Хасан, которая ранее была вице-президентом, сообщают местные СМИ.



Прежний президент Танзании Джон Магуфули неожиданно скончался в среду, 17 марта, в возрасте 61 года. Он находился на посту главы государства с 2015 года.



Магуфули был одним из самых ярких COVID-скептиков в Африке, советовал лечить его травами и молитвами. Танзания не публиковала подробностей своих случаев заболевания коронавирусом с мая, и правительство отказалось закупать вакцины.

