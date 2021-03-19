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  19 марта 2021
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В Узбекистане запустили общенациональную торговую онлайн-площадку

CentralAsia (UZ) -  АО O‘zbekiston pochtasi запустили в тестовом режиме общенациональную онлайн торговую площадку Unisavdo.uz. Об этом сообщает пресс-служба Мининфокома.

Через данную систему предприниматели смогут выставлять свою продукцию на торги по всей республике. В свою очередь, АО O‘zbekiston pochtasi займется доставкой приобретенного товара по адресу покупателя. Таким образом, Национальный почтовый оператор берет на себя ответственность как гарант между продавцом и покупателем.

«В настоящее время наши граждане широко пользуются услугами по приобретению товаров через интернет-магазины. Реализация продукции отечественных производителей по всей территории Узбекистана в онлайн формате только набирает обороты», — отмечают в министерстве.

Покупатель может выбрать доставку товара до дома и оплатить его только после получения.

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