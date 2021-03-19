В США конгресс рассмотрит снятие торговых ограничений с Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Законопроект о прекращении поправки «Джексона-Вэника» в отношении Узбекистана внесен на рассмотрение комитета Палаты представителей США. Об этом сообщает 19 марта ИА «Дунё».

В ходе слушаний законодатели призвали членов Конгресса вывести Узбекистан из-под действия указанного Акта. Конгрессмены отметили, что указанный документ отражает реалии прошлого века и не должен быть применен к странам региона, в том числе Узбекистану.

По информации посольства Узбекистана в США, во внесенном законодателями акте содержится предложение о предоставлении «режима нормальных торговых отношений» применительно к товарам, произведенным в Узбекистане. Согласно законопроекту, после прохождения всех процедур в Палате представителей и Сенате Конгресса и предоставления президентом США упомянутого недискриминационного режима в отношении узбекской продукции поправка Джексона-Вэника (раздел IV Закона о торговле от 1974 года) перестанет применяться против Узбекистана.

Как ожидается, после выдвижения инициативы о прекращении применения поправки Джексона-Вэника в отношении Узбекистана, Комитет по иностранным делам рассмотрит данный документ и по итогам тщательного изучения должен одобрить его. Далее документ будет направлен в Сенат для утверждения, после чего его внесут в Белый дом для подписания президентом США Джозефом Байденом.

Поправка Джексона-Вэника - юридические положения, внесенные в 1974 году конгрессменами Г.Джексоном и Ч.Вэником в «Закон о торговле 1974 года». Поправка была принята с целью введения торговых и финансовых ограничений в отношении государств, проводивших политику ограничения свободной эмиграции и государственного антисемитизма. После распада СССР действие поправки автоматически распространилось на все страны СНГ, включая Узбекистан. Поправка предусматривает применение дискриминационных тарифов и сборов в отношении товаров, импортируемых в США из стран с нерыночной экономикой, а также запрет на предоставление государственных кредитов и кредитных гарантий.

В отношении Узбекистана сейчас применяется временное освобождение («waiver») из-под действия поправки, которое подлежит ежегодному пересмотру в ходе слушаний в Конгрессе США.