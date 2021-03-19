На аукционе проданы личные письма принцессы Дианы. Фото

CentralAsia (CA) - На аукционе проданы личные записки принцессы Дианы, сообщает Daily Mail.



На аукционе было представлено 39 писем, которые представительница королевской семьи написала с 1990 по 1997 год. Торги состоялись в Корнуолле на аукционе David Lay Auctions. Среди лотов - записка о посещении оперы.



Корреспонденцию нашли в тайнике комода в фермерском доме.



Точная стоимость писем и имена покупателей не раскрываются, но эксперты оценивают ее от 20 до 30 тыс. фунтов стерлингов.