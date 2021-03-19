На аукционе проданы личные письма принцессы Дианы. Фото
- Азия и мир, общество
- 17:54, 19 марта 2021
- Просмотров: 111
CentralAsia (CA) - На аукционе проданы личные записки принцессы Дианы, сообщает Daily Mail.
На аукционе было представлено 39 писем, которые представительница королевской семьи написала с 1990 по 1997 год. Торги состоялись в Корнуолле на аукционе David Lay Auctions. Среди лотов - записка о посещении оперы.
Корреспонденцию нашли в тайнике комода в фермерском доме.
Точная стоимость писем и имена покупателей не раскрываются, но эксперты оценивают ее от 20 до 30 тыс. фунтов стерлингов.