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  19 марта 2021
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На аукционе проданы личные письма принцессы Дианы. Фото

CentralAsia (CA) -  На аукционе проданы личные записки принцессы Дианы, сообщает Daily Mail.

На аукционе было представлено 39 писем, которые представительница королевской семьи написала с 1990 по 1997 год. Торги состоялись в Корнуолле на аукционе David Lay Auctions. Среди лотов - записка о посещении оперы.

Корреспонденцию нашли в тайнике комода в фермерском доме.

Точная стоимость писем и имена покупателей не раскрываются, но эксперты оценивают ее от 20 до 30 тыс. фунтов стерлингов.

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