В дачном комплексе Бердымухамедова построили амфитеатр за $8 млн - СМИ

CentralAsia (TM) - Амфитеатр в курортной зоне Аваза, на строительство которого в 2012 году было потрачено более $8 миллионов из средств Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов, оказался предназначен для личного пользования президента Гурбангулы Бердымухамедова.

8 марта turkmen.news опубликовал материал о непрофильных проектах, которые приходится финансировать туркменским госпредприятиям, в первую очередь ТКНПЗ. В числе прочего упоминался ремонт дворцов «Хазар-1» и «Дениз», которые являются резиденциями Бердымухамедова в Авазе. Их реконструкция в 2017 году обошлась в $5,6 миллиона. Также из документов, попавших в наше распоряжение, следовало, что в 2012 году ТКНПЗ пришлось заплатить $8,7 за покупку у китайской компании Jiangsu Guotai оборудования для амфитеатра.

Источники редакции в Туркменбаши сообщили, что амфитеатра ни в городе, ни на Авазе нет, но в дачном комплексе президента страны на той же косе, что и дворцы «Хазар-1» и «Дениз» в 2015 году было возведено подобное сооружение. Там не проводятся мероприятия для гостей курортной зоны и жителей города. На карте можно видеть, что эта территория обособлена от основного комплекса «Авазы», въезд на нее перекрыт КПП. По информации источников, на КПП круглосуточно дежурят сотрудники личной охраны президента.

Именно в этом амфитеатре Бердымухамедов в 2017 году сочинял и исполнял с внуками Керимгулы, Исмаилом и Рахимом песню «Ýadymda». Процесс демонстрировался национальным телевидением, а впоследствии видео широко разошлось по интернету среди пользователей, у которых вызывают интерес «причуды» туркменского президента.

Летом 2018 года там же Бердымухамедов с внуком Керимгулы исполнили рэп-хит «Спортивный Туркменистан» на туркменском и английском языках.