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  19 марта 2021
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Узбекистан и Турция утвердили соглашение о военном сотрудничестве

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «Об утверждении международных договоров».

Постановлением глава Узбекистана утвердил соглашение между правительствами двух стран о военно-финансовом сотрудничестве и Протокол об оказании финансовой помощи, подписанные 27 октября 2020 года в городе Ташкенте.

Кабинет Министров и руководители соответствующих министерств и ведомств после вступления в силу данных международных договоров в установленном порядке обеспечат выполнение обязательств Республики Узбекистан.

Министерство обороны определено органом, ответственным за реализацию данных международных договоров.

Министерству иностранных дел поручено направить турецкой стороне соответствующее уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанных международных договоров.

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