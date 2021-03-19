Узбекистан и Турция утвердили соглашение о военном сотрудничестве

- Узбекистан, общество
- 18:45, 19 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «Об утверждении международных договоров».
Постановлением глава Узбекистана утвердил соглашение между правительствами двух стран о военно-финансовом сотрудничестве и Протокол об оказании финансовой помощи, подписанные 27 октября 2020 года в городе Ташкенте.
Кабинет Министров и руководители соответствующих министерств и ведомств после вступления в силу данных международных договоров в установленном порядке обеспечат выполнение обязательств Республики Узбекистан.
Министерство обороны определено органом, ответственным за реализацию данных международных договоров.
Министерству иностранных дел поручено направить турецкой стороне соответствующее уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанных международных договоров.