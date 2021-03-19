Президент Узбекистана помиловал 140 осужденных

- Узбекистан, общество
- 22:41, 19 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - К всенародному праздникау Навруз президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании группы лиц.
Указом помилованы 140 граждан, отбывающих наказания за совершение преступлений.
Из числа помилованных 4 лица полностью освобождены от отбывания основного наказания, 69 лиц освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 8 лиц наказание заменено более мягким. Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 59 лиц.
Среди помилованных – 12 граждан иностранных государств, 9 мужчин старше 60 лет, 13 женщин, 14 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.
В рамках реализации указа ответственным министерствам и ведомствам даны поручения по возвращению помилованных лиц к семье и близким, оказанию им содействия в социальной адаптации.