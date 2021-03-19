В Самарканде построили ледовый дворец вместимостью до 2 тысяч зрителей

CentralAsia (UZ) - В Самарканде 20-21 марта состоится открытие второго по вместимости после Humo Arena ледового дворца в Узбекистане - «Ice Arena», сообщили местные СМИ.



Многофункциональная ледовая арена построена для проведения различного рода спортивных мероприятий, в том числе хоккейных матчей, а также концертов и других развлекательных и социальных проектов.

В отличие от большинства ледовых площадок, расположенных в торговых центрах, в Самарканде проект реализован как полноценная ледовая арена способная вместить до 2 тыс. зрителей, со всей необходимой инфраструктурой, позволяющей вести не только тренировочный процесс, но и проводить соревнования профессиональных хоккейных команд на достаточно высоком уровне.

Арена включает в себя VIP-ложи, фитнес-зал, зал хореографии, входную зону, вспомогательные помещения, соответствующие международным требованиям хоккейных арен. Вместимость трибуны рассчитана на 1900 человек. В ближайшее время на этой арене, под патронажем ФХУ, будет открыта детская хоккейная школа.