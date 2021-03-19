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  20 марта 2021
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В Ашхабаде активизировали уничтожение бродячих кошек и собак

CentralAsia (TM) -  В Ашхабаде активизировали уничтожение бродячих собак и кошек. Свидетелями «зачистки» стали источники turkmen.news и другие жители столицы, которые делятся своими наблюдениями в соцсетях.

В соцсетях опубликована фотография молодого человека на велосипеде, который, по утверждению автора фото, разбрасывает отравленную колбасу.

По данным СМИ, что очередная кампания по травле животных проводится в преддверии первого празднования Дня туркменского алабая. Согласно недавнему решению президента Гурбангулы Бердымухамедова, этот праздник будет отмечаться в последнее воскресенье апреля.

Подобные кампании проводятся в городах Туркменистана регулярно. Нередко жертвами коммунальщиков становятся не только бездомные собаки и кошки, но и животные, имеющие хозяев. Власти страны никак не комментируют сообщения зоозащитников, государственные СМИ обходят эту тему стороной.

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