В Ашхабаде активизировали уничтожение бродячих кошек и собак

CentralAsia (TM) - В Ашхабаде активизировали уничтожение бродячих собак и кошек. Свидетелями «зачистки» стали источники turkmen.news и другие жители столицы, которые делятся своими наблюдениями в соцсетях.

В соцсетях опубликована фотография молодого человека на велосипеде, который, по утверждению автора фото, разбрасывает отравленную колбасу.

По данным СМИ, что очередная кампания по травле животных проводится в преддверии первого празднования Дня туркменского алабая. Согласно недавнему решению президента Гурбангулы Бердымухамедова, этот праздник будет отмечаться в последнее воскресенье апреля.

Подобные кампании проводятся в городах Туркменистана регулярно. Нередко жертвами коммунальщиков становятся не только бездомные собаки и кошки, но и животные, имеющие хозяев. Власти страны никак не комментируют сообщения зоозащитников, государственные СМИ обходят эту тему стороной.