Президент предложил производить российскую вакцину «Sputnik V» в Монголии
CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Баттулга Халтмаагийн принял посла Российской Федерации в Монголии Искандера Азизова.
В начале встречи глава госдарства сообщил, что в этом году исполняется 100 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Россией.
Он подчеркнул, что Монголия имеет потенциал для производства вакцины от коронавируса, и попросил посла изучить возможность производства российской вакцины «Sputnik V» в Монголии и представить Кремлю предложение о сотрудничестве.
В свою очередь Азизов заявил, что оперативно передаст предложение президента Кремлю.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения