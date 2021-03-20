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  20 марта 2021
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Президент предложил производить российскую вакцину «Sputnik V» в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Президент Монголии Баттулга Халтмаагийн принял посла Российской Федерации в Монголии Искандера Азизова.

В начале встречи глава госдарства сообщил, что в этом году исполняется 100 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Россией.

Он подчеркнул, что Монголия имеет потенциал для производства вакцины от коронавируса, и попросил посла изучить возможность производства российской вакцины «Sputnik V» в Монголии и представить Кремлю предложение о сотрудничестве.

В свою очередь Азизов заявил, что оперативно передаст предложение президента Кремлю.

Коронавирус в Монголии
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