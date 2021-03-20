Фото – В Москве открылась выставка произведений монгольских художников

CentralAsia (MNG) - По инициативе Министерства культуры и Государственного музея Востока Российской Федерации 18 марта в Российском государственном музее искусства народов Востока открылась выставка произведений монгольских художников «Монголия на стыке эпох».

Из около 2000 экспонатов, связанных с Монголией, хранящихся в музее с 103-летней историей, более 100 редких произведений искусства, графики, скульптуры, декора и прикладное искусство представлены на выставке в честь 100-летия Народной революции в Монголии и 100-летие установления дипломатических отношений между Монголией и Россией. Почетный член Российской Академии художеств Татьяна Местака и организатор выставки, сотрудник Государственного музея искусств народов Востока Нонна Альфонсо подчеркнули, что большинство экспонатов выставляется публике впервые.

В своем поздравительном слове на открытии выставки посол Монголии в России Д. Даваа поблагодарил коллектив Государственного музея Востока за сохранение лучших произведений монгольских художников и открытие их к 100-летию со дня основания дипломатических отношений.

Представленные экспонаты варьируются от скульптур божеств, в том числе Белой и Зеленой Тары, до политических плакатов Великой Отечественной войны 1940-1970 годов, уникальных ковров с изображением государственного герба Монгольской Народной Республики, бюста маршала Х. Чойбалсана, а также работы монгольских художников Д. Манибадара, Д. Дамдинсурэна, У. Ядамсурэна, А. Сэнгэцохио, Н. Чултэма, Д. Амгалана, Г. Одона, С. Нацагдоржа и скульптора Н.Жамбы.





















Выставка открыта до 25 апреля 2021 года.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения