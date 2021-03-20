Мобильные клиники Монголии предоставляют первичную медико-санитарную помощь уязвимым общинам

CentralAsia (MNG) - Норов Баяржаргал, местный пастух в пустыне Гоби, стоит перед импровизированной мобильной поликлиникой в Дэрсэн-Ус, своей родной деревне на южной оконечности Монголии. Рядом с ним две юрты и случайные стада, пасущиеся по земле, но вдали на много миль нет ничего, кроме пустыни и неба. Норов только что проконсультировался с мобильной медицинской бригадой из субпровинциального медицинского центра, которая посещает общины пастухов в их собственных домах.





Мобильная медицинская бригада проверяет пастухов и их семьи на наличие инфекционных и неинфекционных заболеваний, признаков холестерина и сахара в крови и предлагает женщинам ультразвуковое исследование. Месяц назад через эту службу у Норова диагностировали проблемы с желчным пузырем и почками, и его направили в ближайший местный поликлиник (аймачный и сомонский), где специалист дал ему необходимые лекарства.

«Благодаря мобильному медицинскому обследованию мне поставили диагноз на ранней стадии и своевременно получили лечение. Медицинские работники посоветовали мне сократить потребление соли и животных жиров. Я знаю, что здоровье — это богатство и что мне нужно делать выбор в пользу здорового образа жизни, независимо от финансовых проблем», - сказал Норов.

Обладая обширной территорией, Монголия сталкивается со многими проблемами в предоставлении медицинских услуг своим гражданам, особенно тем, кто живет в неблагополучных и отдаленных сельских районах, включая уязвимые и кочевые группы населения, мигрантов и незарегистрированных людей.

С 2016 по 2020 год правительство реализовало инициативу под названием «Расширение использования мобильных технологий здравоохранения в первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) для обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения в Монголии» или M-Health. Он был поддержан ВОЗ через Партнерство Всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ) и Корейский фонд международного здравоохранения и общественного фонда Кореи.

Монголия входит в число 115 стран и регионов, в которых Партнерство по ВОУЗ помогает оказывать поддержку и технический опыт ВОЗ в продвижении всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ). Партнерство финансируется Европейским союзом (ЕС), Великим герцогством Люксембург, Irish Aid, правительством Японии, Министерством Европы и иностранных дел Франции, Соединенным Королевством - Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития и Бельгией.

Доступ к удаленным группам через мобильное здоровье

Государственная политика Монголии в области здравоохранения (2017–2026 гг.) определяет «необходимость расширения использования мобильных услуг и технологий на уровне первичной медико-санитарной помощи, чтобы лучше охватить целевые группы, такие как люди в отдаленных районах и бедные и уязвимые группы населения». Все это включает медицинские осмотры, скрининг и мероприятия по укреплению здоровья, связанные со здоровьем матери и ребенка, инфекционными и неинфекционными заболеваниями. Мобильные медицинские услуги в сочетании с посещениями на дому в основном используются для оказания помощи малообеспеченным сообществам, включая пастухов, мигрантов и группы с низким доходом.

Правительство Монголии вместе с местными органами власти признало ценность и экономическую эффективность охвата удаленных и малообеспеченных слоев населения. В результате с 2016 года эта инициатива была распространена еще на 121 местный район, поддержанный в основном местными органами власти, а некоторые из них — партнерами по развитию и частными компаниями. В 2021 году, чтобы поддерживать основные медицинские услуги во время пандемии COVID-19 и в последующий период, ВОЗ постоянно оказывала поддержку еще в 63 отдаленных районах.

Первичная медико-санитарная помощь и всеобщий охват услугами здравоохранения

Многие проблемы со здоровьем, а также COVID-19 оказывают серьезное влияние на людей, находящихся в неблагоприятном социальном, экономическом или географическом положении. Партнерство ВОУЗ продолжит оказывать поддержку правительству в расширении телемедицины, мобильных услуг и мобильных и портативных технологий на уровне ПМСП, включая экспресс-тесты на COVID-19 в качестве рентабельной меры. Партнерство также будет поддерживать укрепление многосекторального сотрудничества в реализации политики достижения здоровья для всех.

Инициатива мобильного здравоохранения M-Health в настоящее время реализуется в 21 аймаках Монголии и 9 районах города Улан-Батор.

В рамках инициативы поставщики услуг первичной медико-санитарной помощи предоставляют комплексные медицинские услуги в рамках трех видов услуг: посещения на дому, мобильные медицинские услуги в сочетании с посещениями на дому и услуги медицинского центра.

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