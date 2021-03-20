В Монголии выявлено 148 новых случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - По состоянию на 11 часов 20 марта в Монголии зафиксировано 4806 случаев заболевания Covid-19 с начала глобальной пандемии. За последние сутки в стране выявлено 148 новых случаев заболевания в ходе ПЦР-тестирования 15 293 человек. Об этом сообщили в Минздраве.

Руководитель отдела инфекционного надзора и исследований НИЦИЗ Ж.Байгалмаа уточнила, что 143 новых случаев выявлены среди контактов из очагов инфекции Улан-Батора. Осталные в аймаке Хубсугул.

Общее количество выздоровевших достигло 3351 человек (+55).

По состоянию на 20 марта количество зарегистрированных случаев коронавируса в Монголии составляет 4806 человек (+148), лечение проходят 1359 пациента, из них три пациента находятся в критическом состоянии, у 9 — состояние тяжелое, а у оставшихся пациентов болезнь протекает в легкой форме.

Коронавирус в Монголии

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