На границе США и Мексики начали массово депортировать нелегалов, - Reuters

CentralAsia (CA) - Миграционная служба США начала депортировать нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в страну из Мексики за сотни километров от места их задержания. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Ранее власти мексиканского штата Тамаулипас отказались принимать у себя выдворяемых США нелегалов с детьми, среди которых множество граждан Гаити, Гватемалы, Эквадора, Кубы и других латиноамериканских стран.

После этого сотрудники американской миграционной службы начали массово вывозить мигрантов, задержанных в долине Рио-Гранде к мосту, соединяющему американский город Эль-Пасо (штат Техас) и мексиканский Сьюдад-Хуарес. Это примерно 1300 км от места, где патрули перехватывают нелегалов.

Источники агентства сообщают, что самолетами доставляются десятки семей, большинство из них с маленькими и грудными детьми. Reuters сообщает, что на 18 марта в пограничных изоляторах США содержались примерно 4,5 тыс. детей нелегалов без родителей. Они находились в пунктах более десяти дней, что превышает установленный законом трехдневный лимит.

Как заявила руководитель пункта пограничного контроля в Эль-Пасо Глория Чавес, приоритетной целью США является высылка семей нелегалов обратно в Мексику. Однако страна установила суточные квоты на прием депортируемых, поэтому многие семьи отправляются в приюты.

По данным The New York Times, количество мигрантов, прибывающих в небольшие городки Техаса и Аризоны на границе с Мексикой, за месяц выросло в разы. Например, в город Дель-Рио (штат Техас), где живут 36 тыс. человек, в феврале прибыло менее 500 мигрантов. В марте их было уже более 1,3 тыс.