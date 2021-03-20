В Узбекистане за сутки выявили 126 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - За сутки, 18 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 81221 (+126) .

По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в семи регионах страны, а также в городе Ташкенте (+106).

Всего выздоровели 79708 (+77) человек, показатель выздоровления составил 99%.

Из 891 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 141 находятся в тяжёлом состоянии и 23 - в крайне тяжёлом.

Днём ранее в стране было выявлено 124 новых случаев коронавируса.