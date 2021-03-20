За сутки в Казахстане выявили 1310 заболевших коронавирусом

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1310 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на сайте coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 280, город Алматы - 437, город Шымкент - 19, Акмолинская область - 53, Актюбинская область - 46, Алматинская область - 93, Атырауская область - 40, Восточно-Казахстанская область - 25, Жамбылская область - 13, Западно-Казахстанская область - 80, Карагандинская область - 96, Костанайская область - 44, Кызылординская область - 3, Мангистауская область - 5, Павлодарская область - 46, Северо-Казахстанская область - 20, Туркестанская область - 10.

Всего в стране выявлено 230527 заболевших.

Коронавирус в Казахстане

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