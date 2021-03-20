Таджикистан возобновил регулярные рейсы Душанбе-Алматы

CentralAsia (TJ) - Авиакомпания «Сомон Эйр» возобновила регулярные рейсы по маршруту Душанбе — Алматы — Душанбе, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейсы будут выполняться раз в неделю - по средам.

Все пассажиры должны иметь справку ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19 (действительную в течение 3-х суток c даты выдачи результата до прибытия в Казахстан).

Согласно требованиям, все граждане должны в обязательном порядке носить маски и перчатки. Пассажиры, у которых будет выявлена высокая температура или симптомы болезни, не будут допущены в салон самолёта, отмечается в сообщении.

В случае, если по прибытии в Алматы будет выявлено, что справка об отсутствии COVID-19 недействительна, или пассажир с наличием у него COVID-19 совершил полёт, все возникающие в связи с этим расходы возлагаются на пассажира.

Иностранным гражданам, желающим прилететь в Душанбе, необходимо иметь разрешение уполномоченного органа Республики Таджикистан на въезд на территорию РТ, а также визу (если требуется) и справку об отсутствии COVID-19, полученную путём тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Таджикистан. Гражданам Казахстана, а также ОАЭ, Турции и Узбекистана разрешение уполномоченного органа Республики Таджикистан на въезд на территорию РТ не требуется.

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