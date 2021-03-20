В Таджикистане в ближайшие дни начнется массовая вакцинация от COVID-19, – Минздрав

CentralAsia (TJ) - Первый этап иммунизации против коронавируса COVID-19 в Таджикистане начнется в ближайшие дни, сообщает издание "Авеста", ссылаясь на министерство здравоохранения и социальной защиты населения страны.

По данным источника издания, в настоящее время идет подготовка к началу вакцинации против COVID-19 и в ближайшие дни в стране начнется первый этап иммунизации.

«Согласно плану Минздрава вакцинация от коронавируса начнется с работников сферы здравоохранения города Душанбе и поэтапно перейдет в регионы.

Для полного появления иммунитета к коронавирусу нужно принять две дозы вакцины AstraZeneca интервалом от 8 до 12 недель (2-3 месяца).

Согласно Национальному плану иммунизации населения вакцинами, полученными в рамках механизма COVAX, первыми вакцинацию пройдут работники здравоохранения, стратегических отраслей народного хозяйства, граждане старше 60 лет, лица, страдающие неинфекционными хроническими заболеваниями и работники сферы здравоохранения.

8 марта в Таджикистан в рамках механизма COVAX поступила первая партия вакцин против коронавируса AstraZeneca в количестве 192 тыс. доз.

Всего Таджикистан в рамках указанного выше механизма ВОЗ получит 624 тыс. доз вакцины AstraZeneca.

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