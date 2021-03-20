В Польше ввели общенациональный локдаун

CentralAsia (CA) - С 20 марта в Польше действует режим ужесточения карантинных мер, который продлится до 9 апреля. О начале нового локдауна 17 марта объявил министр здравоохранения Адам Недзельский, передает РБК.



До этого времени подобные строгие ограничения действовали в нескольких воеводствах страны, однако теперь распространены на всю территорию страны.

На время локдауна будут закрыты отели, большинство магазинов в торговых центрах, места проведения досуга, кино, театры, музеи, а также бассейны и спортивные объекты. Школы полностью переходят на дистанционное обучение, в том числе ученики начальных классов.

Недзельский также подчеркнул важность удаленной работы в борьбе с пандемией и призвал работодателей как можно чаще переводить сотрудников на дистанционный формат. «Мы обеспокоены интенсивностью перемещения и движения, которое мы фиксируем каждый день, глядя на пробки. Я обращаюсь ко всем работодателям, а от имени премьер-министра — к работодателям всех государственных учреждений, чтобы по мере возможности перейти на удаленную работу», — призвал министр.

По количеству диагностированных случаев заражения коронавирусной инфекцией Польша занимает 14 место в мире — более 2 млн человек, 48 тыс. заболевших умерли. В относительном исчислении по количеству заболевших Польша находится на 44-м месте — 53 тыс. заражений на 1 млн жителей. По относительной смертности Польша находится на 27-м месте — 1 291 умерших от COVID на 1 млн жителей (данные сайта Worldometers).

В конце февраля власти страны объявили об ужесточении режима въезда, границы будут открыты только для лиц, которые смогут предъявить отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию. Ранее эта мера применялась в отношении тех, кто прибывает в Польшу на общественном транспорте: автобусах, поездах и т.д. Теперь же результат теста будут предъявлять и те, кто приезжает на личном транспорте.

Власти страны продлили до конца марта программу поддержки компаний, которое сильнее всего пострадали от последствий пандемии коронавируса. На эти цели дополнительно выделят 4,5 млрд злотых (около 1 млрд евро). «Около 1 млрд злотых пойдет на освобождение от взносов в Фонд социального страхования. Еще полмиллиарда — на пособия по издержках и надбавки к зарплатам. Более 1 млрд злотых будут выделены на сохранение рабочих мест. Еще около миллиарда — пойдут на безвозвратные пособия для малых предприятий», — сказал премьер Матеуш Моравецкий.