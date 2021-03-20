Ученые нашли возможную связь тромбоэмболии и вакцины AstraZeneca

CentralAsia (CA) - Группы ученых из Германии и Норвегии независимо друг от друга обнаружили, что вакцина британо-шведской компании AstraZeneca в редких случаях может вызывать аутоиммунную реакцию и приводить к свертыванию крови и тромбоэмболии вен в мозге. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В марте более 20 стран, большинство из них в Европе, приостановили использование препарата AstraZeneca из-за нескольких десятков случаев (в том числе и смертельных) тромбоза и тромбоэмболии у привившихся.

Профессор гематологии и главный врач университетской больницы Осло Пол Андре Хольм, занимавшийся исследованием случаев образования тромбов в Норвегии, сказал, что его команда определила созданное вакциной антитело, которое вызывало побочную реакцию.

«Ничто, кроме вакцины, не может объяснить, почему у этих людей был такой иммунный ответ», — заявил Хольм. После этого заявления норвежский Минздрав сообщил, что пока что не будут возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Об аналогичных выводах сообщили в немецком университете Грайфсвальда. По словам профессора медицины Андреаса Грайнахера, симптомами опасной реакции организма на вакцину являются головные боли, головокружение, нарушение зрения. Возможное образование тромбов в таких случаях быстро диагностируется стандартным анализом крови.

«Это осложнение развивается у очень небольшой доли привитых людей. И если это произойдет, теперь мы знаем, как их лечить», — заявил Грайханер. Он отметил, что после диагностики, вызванные вакциной осложнения, которые потенциально могут привести к тромбоэмболии, можно лечить в любой больнице среднего уровня.