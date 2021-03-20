Для предотвращения инфицирования COVID-19 лучше привиться, а не переболеть - российские вирусологи

CentralAsia (CA) - Антитела, приобретенные во время работы иммунитета при заражении коронавирусом, зачастую не способны защитить от повторной атаки SARS-CoV-2, так как вирус быстро мутирует. Раз антитела к коронавирусу пропадают через некоторое время, болеть придется регулярно, указали медики. При этом последствия перенесенной инфекции могут значительно отразиться на здоровье даже молодых людей, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.



В начале пандемии COVID-19 страны разделились на два лагеря. В первом, намного более многочисленном, принимались карантинные меры. Во втором — нет: предполагалось, что население сможет быстро приобрести коллективный иммунитет, если большинство граждан переболеет.

Однако история показала несостоятельность этого пути. Масштабы пандемии в таких странах (Швеция, Белоруссия) стали только расти. Сейчас в большинстве стран COVID-19 инфицировано меньше 10% населения. По данным ученых, чтобы установился коллективный иммунитет, переболеть должна как минимум половина граждан. Учитывая, что официальное количество смертей от коронавируса в мире составляет 2,7 млн, погибнут еще миллионы людей, прежде чем человечество станет более или менее устойчивым к вирусу, считает директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников. Эксперт также отметил, что пока точно неизвестно, с какого количества переболевших людей начинается формирование «естественного» массового иммунитета. Примеры некоторых стран заставляют усомниться в достижимости такой защиты, не говоря уже о ее цене.

— Ситуация может усложниться за счет того, что новые штаммы вируса более заразны и в странах происходят связанные с этим новые вспышки пандемии, — рассказал доцент физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Тамм. — В частности, стоит отметить вспышку инфекции в декабре в Великобритании. Сейчас мы видим, что британский штамм распространяется в Европе и начался связанный с этим резкий подъем заболеваемости. Еще более серьезная ситуация складывается в Бразилии, где достигнут пик распространения из-за нового местного штамма.

Появление новых мутантных вариантов SARS-CoV-2 с измененной инфекционностью и патогенностью точно может приводить к повторным заражениям. Антитела, возникшие от встречи с ранним штаммом, почти не работают, считают американские ученые. Учитывая стремительное распространение SARS-CoV-2 и постоянную мутацию, происходит эволюция вируса. Подсчитано, что циркулирующие штаммы накапливают в среднем одну-две нуклеотидные мутации в месяц. Вакцины же действительно дают защиту. Ученые выяснили: в сыворотке привитых вирус нейтрализуется в тысячу раз эффективнее, чем у тех, кто раньше перенес COVID-19.

— Пока вакцинация проходит не так быстро, как хотелось бы, — отметил Михаил Тамм. — Однако стоит отметить, что вакцина доступна не только в крупных городах, но и в регионах: если человек захочет, он может пойти и привиться. В других странах существует острый дефицит вакцин — в сравнении с ними ситуация в России очень хорошая. В любом случае чем больше людей привьется, тем лучше будет ситуация и для каждого человека, и для общества в целом.

Среди заболевших COVID-19 россиян уже находят тех, кто заразился новыми штаммами. Пока их не так много, но это лишь вопрос времени. По мнению экспертов, людям стоит подумать о собственном здоровье и здоровье близких и пройти вакцинацию для снижения рисков при столкновении с новыми штаммами.

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Цена антител

Целесообразно привиться даже после перенесенного заболевания, считают российские эксперты. Впрочем, об этом говорят и за границей. Люди болеют по-разному, и при легкой форме заболевания вырабатывается недостаточная защита.

— Вакцинация однозначно более эффективна, чем попытка переболеть и получить иммунитет в любом возрасте, — подчеркнул ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин. — Во-первых, среди пожилых людей смертность и тяжесть заболевания настолько велики, что это не может сравниться с небольшими побочными эффектами вакцины. Во-вторых, несмотря на относительно невысокую смертность среди молодого населения, последствия болезни могут буквально разделить жизнь человека на «до» и «после».

Эксперт также отметил наличие публикаций в рецензируемых журналах, подтверждающих безопасность и действенность российской вакцины.

— Неизвестно, сколько в организме человека держатся антитела после перенесенного COVID-19, — напомнил Роман Зиновкин. — Если они пропадают через какое-то время, людям придется болеть регулярно, что, безусловно, скажется на здоровье и трудоспособности. Провакцинироваться в любом случае безопаснее, проще и надежнее.

Даже не относящийся к группе риска привитый человек убережет от заражения других людей, добавил Борис Овчинников. Кроме того, чем больше случаев заболевания и передачи SARS-CoV-2, тем выше вероятность приобретения вирусом более смертоносных мутаций.

Позиция ВОЗ в этом вопросе однозначна: коллективный иммунитет против COVID-19 должен обеспечиваться путем защиты людей посредством вакцинации, а не путем воздействия на них патогена, вызывающего заболевание.