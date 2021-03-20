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  20 марта 2021
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Я бы привилась вакциной AstraZeneca, когда дойдет моя очередь, — Меркель

CentralAsia (CA) -  Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что готова привиться вакциной против коронавируса компании AstraZeneca, однако ожидает своей очереди. Об этом она заявила 19 марта по итогам консультаций с главами федеральных земель ФРГ, сообщает«Интерфакс Украина».

«Я бы привилась вакциной AstraZeneca, но я должна ждать, когда дойдет моя очередь. Я в любом случае сделала бы это», — сказала Меркель.

Ранее вакциной от AstraZeneca пообещал привиться премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он указал на важность всеобщей быстрой вакцинации «насколько это возможно».

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что вакцина британско-шведской компании AstraZeneca является безопасной, несмотря на сообщения о возникновении тромбоза после введения препарата. Регулятор порекомендовал предупреждать пациентов о подобных рисках и указать их в описании препарата. После этого европейские страны начали возобновлять использование вакцины.

До этого использование вакцины AstraZeneca решили частично или полностью приостановить в 20 европейских странах. Причиной стало возникновение у привившихся тромбоза. При этом в компании заявили о безопасности вакцины. В AstraZeneca объясняли, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек, вакцинированных в ЕС и Великобритании препаратом от коронавируса, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

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