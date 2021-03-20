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  20 марта 2021
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В России третий день подряд выявили более 9 тыс. случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России выявлено 9632 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Суточный прирост зараженных третий день подряд держится выше 9 тыс. человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования выросло до 4,447 млн.

Лидируют по числу подтвержденных случаев инфицирования за сутки Москва (1728), Санкт-Петербург (899) и Московская область (651). Наименьший суточный прирост зафиксирован в Еврейском автономном округе и на Чукотке (по два случая), в Республике Тыва и в Ненецком автономном округе (по одному).

Полностью выздоровели 11,2 тыс. человек, за весь период — 4,060 млн.

Также за последние 24 часа в России умерли 392 человека с подтвержденным COVID-19. По информации ведомства, общее количество летальных исходов, связанных с коронавирусом, превысило 200 тыс.

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