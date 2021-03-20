В Исландии началось извержение вулкана, спавшего 6 тыс. лет (фото, видео)

CentralAsia (CA) - Извержение вулкана Фаградальсфьядль началось на юго-западе Исландии недалеко от столицы страны в пятницу после тысяч небольших землетрясений в этом районе за последние недели, передаёт ВВС.



Извержение началось в 20:45 по местному времени на полуострове Рейкьянес примерно в 30 км от Рейкьявика, сообщило метеорологическое управление страны.

На данном этапе извержение считается небольшим, потоки лавы незначительные. Лава медленно течет на юго-запад и запад.

Извержение не представляет непосредственной опасности для жителей Гриндавика или критически важной инфраструктуры, сообщило метеорологическое управление. Тем не менее, метеорологи предупреждают население об грозе оползней.

По первоначальным данным, длина вулканической трещины около 500 метров.

Землетрясение магнитудой 3,1 было зарегистрировано в 1,2 км от Фаградальсфьядля за несколько часов до этого. В четверг утром в регионе было около 400 землетрясений, отмечает Си-эн-эн, ссылаясь на метеорологическое агентство.

За последние четыре недели в этом районе было зарегистрировано более 40 тысяч небольших землетрясений, пишет Рейтер. Это много - по сравнению с 1-3 тысячами землетрясений, регистрируемых ежегодно с 2014 года.

В 2010 году из-за извержения в Исландии вулкана Эйяфьятлайокудль остановилось воздушное сообщение по всей Европе. Сотни исландцев вынуждены были покинуть свои дома.

Ожидается, что извержение Фаградальсфьядля не приведет к выбросу большого количества пепла, поэтому в этот раз авиасообщение не должно пострадать.

Международный аэропорт Рейкьявика не был закрыт после начала извержения. Авиакомпании сами должны решить, продолжат ли они полеты, сообщило метеорологическое управление.

Департамент гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Исландии призвал избегать шоссе, которое связывает Рейкьявик с аэропортом и проходит у подножья горы.

Фаградальсфьядль - гора вулканического происхождения на юго-западе Исландии в центре полуострова Рейкьянес в 30 км к юго-западу от Рейкьявика. Ее вершина - 385 метров над уровнем моря (224 метра над окружающей местностью). Местность малонаселена.

Последнее извержение на полуострове Рейкьянес произошло около 800 лет назад, а вулкан Фаградальсфьядль не извергался около 6 тысяч лет.