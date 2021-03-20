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  20 марта 2021
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На востоке Туркменистана ураган застал население врасплох

CentralAsia (TM) -  В пятницу 19 марта, ближе к вечеру, на Туркменабад в очередной раз обрушился штормовой ветер. Моментально в городе отключили электричество, воду и газ. Жители велаятского центра не были готовы к такому окончанию пятничного дня, а власти о непогоде не сообщили, передает turkmen.news.

В некоторых жилых микрорайонах подачу электричества вскоре возобновили, но во многих других районах города света не было ни вечером, ни ночью. Более или менее обеспеченные туркменабадцы заказывали еду на вынос, другие вынуждены были обойтись хлебом и водой. Водоснабжение в городе было полностью восстановлено к утру субботы.

По неподтвержденной пока информации произошла авария на местной подстанции. Случилось ли это по причине урагана или событие никак с ним не связано, тоже пока неясно. Телефонная связь вечером в пятницу была неустойчивой.

Два месяца назад, в январе, местная служба МЧС оповестила госучреждения о надвигающемся на Лебапский велаят штормовом ветре. По цепочке информация распространилась среди населения. Директора школ по собственной инициативе отпускали учащихся по домам. Серьезных последствий урагана удалось избежать.

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