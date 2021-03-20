Олимпиада в Токио пройдёт без участия зарубежных болельщиков

CentralAsia (CA) - Организаторы летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио приняли решение, согласно которому Игры в японской столице будут проходить без участия зарубежных зрителей. Об этом сообщило агентство Kyodo.

На онлайн-конференции министр Тамаё Марукава, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, отметила, что такое решение обусловлено необходимостью обеспечить безопасность проведения международных соревнований в условиях пандемии.

«Решение в первую очередь обусловлено необходимостью обеспечить безопасность в условиях пандемии. Организаторы Олимпиады в Токио возместят потраченные на билеты средства иностранным болельщикам, которых не допустят на соревнования», — заявила Марукава.

Во встрече также приняли участие президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, руководитель Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, губернатор Токио Юрико Коикэ и глава оргкомитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что его организации примет во внимание любое решение Оргкомитета Игр-2020, каким бы тяжелым оно ни было. «Установление таких приоритетов, как безопасность, также означает, что вы должны уважать эти приоритеты, а это означает, что вы будете иметь и нам придется принимать трудные решения», — подчеркнул Бах.

Отмечается, что японское правительство изначально надеялось, что привлечение к Играм большего числа зрителей (включая иностранных болельщиков) поможет оживить ее экономику после спада, вызванного коронавирусом. При этом Оргкомитет токийских игр уже продал около 4,45 млн билетов через внутреннюю лотерею, но в прошлом году получил заявки на возврат порядка 810 тысяч. Сообщается, что за рубежом уже продано около 1 миллиона билетов на предстоящие соревнования.

При этом правительство Японии рассмотрит вопрос о том, чтобы разрешить въезд добровольцам из-за рубежа, роль которых трудно заменить кем-то из местного населения (например волонтерам, способным говорить на иностранных языках).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» будет сохранено.