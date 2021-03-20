[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Турция вышла из Стамбульской конвенции по защите женщин

CentralAsia (CA) -  Турция заявила о выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. Указ президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана опубликован в официальной правительственной газете Rеsmi Gazete.

При этом вице-президент Фуат Октай пообещал, что власти страны продолжат борьбу по защите прав женщин. «Наша искренняя борьба за то, чтобы довести положение турецкой женщины в обществе до уровня, которого она достойна, будет продолжена при сохранении наших традиционных ценностей», — написал он в своем Twitter.

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была принята в 2011 году. Она стала первым европейским соглашением по борьбе с домашним насилием. Турция ратифицировала этот документ первой, за ней последовали еще 33 страны, России в их числе нет. Конвенция квалифицирует как уголовные преступления психологическое, физическое и сексуальное насилие, принудительные аборт, брак и стерилизацию, а также сексуальные домогательства.

print
  • Мобильные клиники Монголии предоставляют первичную медико-санитарную помощь уязвимым общинам
  • В России третий день подряд выявили более 9 тыс. случаев коронавируса
  • За сутки в Казахстане выявили 1310 заболевших коронавирусом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com