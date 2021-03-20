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  21 марта 2021
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В Дании после вакцинации AstraZeneca скончался второй человек

CentralAsia (CA) -  В Дании в результате вакцинации препаратом компании AstraZeneca скончался еще один человек. Об этом в субботу, 20 марта, сообщает газета Extra Bladet.

Причиной повышенного тромбообразования у привитых может быть ошибка на производстве, индивидуальная реакция или предрасположенность к патологиям

После введения вакцины были госпитализированы два сотрудника муниципалитета столичного региона Дании, передает «Газета.ру».

«Один из сотрудников скончался», — добавляет газета.

15 марта сообщалось о смерти первой пациентки в Дании после прививки вакциной AstraZeneca.

Также сообщалось, что в Норвегии трое медработников попали в больницу с тромбами после вакцинации. Один из них скончался. Похожие случаи были в Австралии, Словакии, Италии и других странах.

В Норвегии рассказали, что вакцинация от COVID-19 препаратом британско-шведской компании AstraZeneca вызывает у ряда пациентов сильную иммунную реакцию, способную в дальнейшем привести к образованию тромбов. Эксперты выразили уверенность, что ничто другое, кроме вакцины, не может объяснить получение такого иммунного ответа, и образование тромбов, по их мнению, вызвали именно антитела.

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