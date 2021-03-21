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  21 марта 2021
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Россия частично разрешила въезд иностранным студентам

CentralAsia (CA) -  Правительство России разрешило иностранным студентам из из эпидемиологически благоприятных стран вернуться к очному обучению в РФ. Об этом со ссылкой на копию утвержденного распоряжения сообщает издание «Известия».

Министерство науки и высшего образования России разработало порядок въезда учащихся из-за рубежа. Власти будут определять, могут ли студенты той или иной страны вернуться в российские вузы, с помощью специального алгоритма. Роспотребнадзор собирается регулярно обновлять список таких государств, пишет издание.

Иностранные учащиеся должны будут не менее чем за 10 дней до планируемой даты приезда оповестить куратора от университета через электронную почту о дате прибытия и пункте пересечения границы. В то же время всем студентам будет необходимо получить по почте разрешение или подтверждение от представителя вуза и сделать ПЦР-тест не ранее чем за три дня до прибытия в Россию, говорится в материале.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин сообщил изданию, что сейчас в России очно учатся менее половины иностранных студентов, что плохо влияет на образовательный процесс.

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