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  21 марта 2021
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В Монголии выявлено 170 новых случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) -  По состоянию на 11 часов 21 марта в Монголии зафиксировано 4976 случаев заболевания Covid-19 с начала глобальной пандемии. За последние сутки в стране выявлено 170 новых случаев заболевания в ходе ПЦР-тестирования 9520 человек. Об этом сообщили в Минздраве.

Замдиректор НИЦИЗ Э.Тэмуулэн уточнил, что 168 новых случаев выявлены среди контактов из очагов инфекции Улан-Батора. Осталные в аймаке Төв.

Общее количество выздоровевших достигло 3477 человек (+126).

По состоянию на 20 марта количество зарегистрированных случаев коронавируса в Монголии составляет 4976 человек (+170), лечение проходят 1365 пациента, из них три пациента находятся в критическом состоянии, у 12 — состояние тяжелое, а у оставшихся пациентов болезнь протекает в легкой форме.

Коронавирус в Монголии
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