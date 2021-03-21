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  21 марта 2021
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В Ташкенте строят международный отель Hampton by Hilton

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 20 марта состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени в основание будущего отеля Hampton by Hilton. Он расположится в парке культуры и отдыха им. Абдуллы Кадыри.

Застройщиком и инвестором проекта является казахстанская компания BI Group. Сумма инвестиций в проект составит более 100 миллиардов сумов (9,5 млн долларов). В отеле предусмотрено 120 номеров и бизнес-центр. Реализация проекта начнётся в мае этого года, а сдача состоится в июне 2022 года.

На мероприятии было подчеркнуто, что благодаря строительству будут созданы десятки рабочих мест различных специальностей, а сам проект станет одним из ярких примеров успешного сотрудничества двух братских республик.

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