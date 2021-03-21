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  21 марта 2021
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В Монголии от COVID привиты более 200 тыс.человек

CentralAsia (MNG) -  В Монголии по состоянию 21 марта 204 129 людей получили первую дозу вакцины, сообщает в Министерстве здравоохранения, это означает, что каждый пятый взрослый в столице Улан-Батор был вакцинирован.

В стране вакцинация идет вакцинация от коронавируса, в первую очередь вакцину получили медики и члены команд, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Минздрав рассчитывает прививать от коронавируса от 10 000 до 20 000 человек каждый день. Сегодня 95 бригад из 671 сотрудника в 41 пункте планируют вакцинировать в общей сложности 19 793 человека.

Монголия получила первую партию, 464 400 доз вакцины, которой будет охвачено 232 200 человек.

Коронавирус в Монголии
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