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  21 марта 2021
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Джо Байден поздравил Эмомали Рахмона с Наврузом

CentralAsia (TJ) -  Президент США Джо Байден напровил поздравительную телеграмму в адрес президента Таджикистана Эмомали Рахмона по случаю Международного праздника Навруз.

В этом году Соединенные Штаты Америки и Республика Таджикистан отмечают 30-летие партнерства и сотрудничества, заявил Байден в своей телеграмме, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы прилагали усилия для противодействия терроризму, в борьбе с пандемией и в создании лучшего будущего для народов наших стран», - отмечает Дж. Байден.

По словам американского президента, его администрация «с нетерпением ожидает взаимодействия» с Таджикистаном «в деле решения вопросов общей безопасности, еще более углубленное сотрудничество в следующем году, включая поддержку усилий по афганскому миру».

«Мы также ожидаем продолжения процесса C5+1, начатого пять лет назад Госсекретарем Джоном Керри», — отметил президент США Байден.

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