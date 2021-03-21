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  21 марта 2021
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Президент Туркменистана открыл озеленительный сезон, посадив дерево в новом парке Ашхабада

CentralAsia (TM) -  Президент Гурбангулы Бердымухамедов в субботу, 20 марта, дал старт весенней озеленительной кампании в Туркменистане. По традиции эта акция, в которую включаются все учреждения и организации страны, проводится в канун Новруза.

В нынешнем году кампания обрела еще больший размах – только в Ашхабаде будет высажено 10 миллионов саженцев и еще 20 миллионов в регионах страны. Всего 30 миллионов деревьев пополнят зеленые массивы в честь 30-летия независимости Туркменистана.

Как сообщило издание "Ориент", глава государства первым высадил деревце в парке, который создается на севере столицы, возле нового отеля «Каракум».

В мероприятии приняли участие члены правительства и другие руководители, общественные лидеры, учащаяся молодежь. Для трудового энтузиазма было организовано выступление артистов.

Посадки саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда прошли сегодня по всей стране. Все новые насаждения обеспечены дальнейшим поливом методом капельного орошения. Кроме этого, были проведены работы по уходу за произрастающими зелеными массивами.

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