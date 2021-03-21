В Ашхабаде началась вакцинация против коронавируса граждан старше 70 лет, - СМИ

CentralAsia (TM) - С 12 марта в Ашхабаде начался первый этап вакцинации населения. Как передают«Хроники Туркменистана», в первую очередь в поликлиники приглашают людей старше 70 лет.

В каждом этрапе (районе) столицы определена одна поликлиника, в которой можно сделать прививку.

Прививают граждан вакциной Vero Cell китайской компании Sinopharm, которая официальной лицензии на применение в Туркменистане не получала.

Как сообщается, перед вакцинированием врачи измеряют артериальное давление и прослушивают дыхание. После введения препарата пациенту дают выпить таблетку Парацетамола (жаропонижающее) и просят посидеть в коридоре полчаса. Если никаких жалоб не возникает, то отпускают домой, предупредив, что на вторую вакцинацию необходимо прийти через 21 день.

На следующем этапе, дата начала которого пока неизвестна, начнется вакцинирование людей в возрасте от 60 лет.

К иммунизации готовятся и в регионах. По информации корреспондентов ХТ, на данный момент в Дашогуз всего поступило 2000 китайских вакцин.

Вакцинировать жителей города будут в новом Центре здоровья, расположенном по ул.Шагадам.

Как сообщалось ранее, прививать врачей и военных начали 10 марта.

В районные центры региона поступили новые промышленные холодильники для хранения вакцин. Они будут размещены в центральных больницах.