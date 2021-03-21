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  21 марта 2021
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В Ташкенте с участием Мирзиеева прошли торжества в честь Навруза (фото)

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 21 марта в комплексе “Humo Arena” в Ташкенте состоялись торжества по случаю праздника Навруз. В торжественном мероприятии принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент поздравил народ с праздником Навруз.

- В прошлом году из-за пандемии мы не смогли отпраздновать Навруз так, как прежде – с большими торжествами. Тогда мы загадали, что в скором времени тревожные дни останутся позади и мы вместе с нашим народом отметим еще много праздников, проведем много сайилей. Сегодня эти мечты сбываются. В нашей прекрасной стране вновь царит праздничное настроение, начинаются радостные дни, - сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства также адресовал поздравления всем народам и зарубежным партнерам, отмечающих в эти дни праздник Навруз.

Мероприятие завершилось концертной программой.

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