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  21 марта 2021
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Ограничения в Европе и США можно будет снимать к концу лета, - создатель вакцины Угур Шахин

CentralAsia (CA) -  Ограничительные меры, введенные в Европе и США из-за распространения коронавируса, можно будет снимать к концу лета. Такой срок в интервью изданию Welt am Sonntag предсказал Угур Шахин — генеральный директор биоинженеринговой компании BioNTech, создавшей вакцину от COVID-19 совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer.

«Будут вспышки, но это будет фоновый шум. Будут мутации, но они нас не испугают», — предрек он. Шахин подчеркнул, что коронавирус не исчезнет, и для восстановления контроля над ситуацией потребуется как минимум еще год.

17 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе. Это происходит из-за снижения темпов вакцинации.

В Европе одобрены четыре вакцины от коронавируса: препарат, разработанный Janssen-Cilag — подразделением американской корпорации Johnson & Johnson, вакцины Pfizer, AstraZeneca и Moderna. В США начали прививать население препаратами Pfizer и Moderna.

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