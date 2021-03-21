Премьер-министр Пакистана привился китайской вакциной и заболел коронавирусом

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Пакистана Имран Хан и его жена заболели Covid-19, передает издание Сnn, ссылаясь на правительственных чиновников.

Как заявил в субботу министр здравоохранения страны Фейсал Султан , премьер Имран Хан «изолировался дома».

68-летний премьер получил свою первую дозу китайской вакцины против коронавируса Sinopharm в четверг.

Прививка Sinopharm - единственная вакцина против Covid-19, доступная в Пакистане, отмечает издание.

Министерство здравоохранения Пакистана заявило, что для выработки иммунитета к вирусу после вакцинации может потребоваться несколько недель, и призвало население не препятствовать вакцинации на основании диагноза Хана.

"Премьер-министр Имран Хан не был полностью вакцинирован, когда заразился вирусом. Он получил только 1-ю дозу и всего 2 дня назад, что слишком рано для того, чтобы любая вакцина стала эффективной. Антитела развиваются через 2-3 недели после 2-й дозы", - написало в субботу министерство здравоохранения Пакистана.

По данным Университета Джона Хопкинса в США, в Пакистане с населением 220 миллионов человек во время пандемии зарегистрировано 13 799 смертей и 623 135 случаев заболевания.

В последние недели число случаев заболевания в Пакистане увеличилось, хотя пандемия в значительной степени остается под контролем. Ограничения на изоляцию были усилены в некоторых частях страны в ответ на рост числа инфекций.

Внедрение вакцины в Пакистане, начавшееся 10 марта среди пожилых людей, было встречено с нерешительностью среди некоторых слоев населения, и кадры, на которых Хан получает вакцину, транслировались в явной попытке развеять опасения.

После вакцинации в четверг Хан призвал общественность продолжать соблюдать меры предосторожности, поскольку страна сталкивается с третьей волной коронавируса.

Специальный помощник Хана Сайед Зульфи Бухари сказал, что премьер-министр, вероятно, был инфицирован до того, как ему сделали прививку в четверг.