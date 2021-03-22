Монголия поднялась на 11 позиций в международном рейтинге счастья. Теперь занимает 70 место в мире

CentralAsia (MNG) - Монголия заняла 70-е место в рейтинге самых счастливых стран мира по версии World Happiness Report 2021. Она поднялась на 11 позиций, а в целом в рейтинг попали 149 стран.

Об этом говорится на сайте индекса счастья.

Первое место рейтинга уже 4-й год подряд занимает Финляндия. На втором месте — Дания, а тройку лидеров замыкает Швейцария.

В топ-10 также входят Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Люксембург, Новая Зеландия и Австрия.

Самый низкий в мире рейтинг счастья у Руанды, Зимбабве и Афганистана.

Напомним, в прошлогоднем рейтинге индекса счастья World Happiness Report 2020 Монголия занимала 81-е место.

Северный сосед страны, Россия опустилась на 76-е место в рейтинге самых счастливых стран мира (World Happiness Report), который ежегодно публикует подразделение ООН по поиску решений для стабильного развития. В 2020 году Россия занимала 73-е место, в 2019 — 63-е и в 2017 — 49-е. Она уступила Монголию, Парагвей, Черногорию, Доминиканскую республику и Северный Кипр и оказалась между Беларусью и китайским Гонконгом.

Южный сосед Монголии, Китайская Народная Республика, занимает 84-е место после Индонезии и Конго.

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