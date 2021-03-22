[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия поднялась на 11 позиций в международном рейтинге счастья. Теперь занимает 70 место в мире

CentralAsia (MNG) -  Монголия заняла 70-е место в рейтинге самых счастливых стран мира по версии World Happiness Report 2021. Она поднялась на 11 позиций, а в целом в рейтинг попали 149 стран.

Об этом говорится на сайте индекса счастья.

Первое место рейтинга уже 4-й год подряд занимает Финляндия. На втором месте — Дания, а тройку лидеров замыкает Швейцария.

В топ-10 также входят Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Люксембург, Новая Зеландия и Австрия.

Самый низкий в мире рейтинг счастья у Руанды, Зимбабве и Афганистана.

Напомним, в прошлогоднем рейтинге индекса счастья World Happiness Report 2020 Монголия занимала 81-е место.

Северный сосед страны, Россия опустилась на 76-е место в рейтинге самых счастливых стран мира (World Happiness Report), который ежегодно публикует подразделение ООН по поиску решений для стабильного развития. В 2020 году Россия занимала 73-е место, в 2019 — 63-е и в 2017 — 49-е. Она уступила Монголию, Парагвей, Черногорию, Доминиканскую республику и Северный Кипр и оказалась между Беларусью и китайским Гонконгом.

Южный сосед Монголии, Китайская Народная Республика, занимает 84-е место после Индонезии и Конго.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Россия частично разрешила въезд иностранным студентам
  • В Ашхабаде началась вакцинация против коронавируса граждан старше 70 лет, - СМИ
  • В США прошли протесты против ненависти к азиатам


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com