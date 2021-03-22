Министр образования и науки Монголии работал в Научно-исследовательском институте животноводства

CentralAsia (MNG) - В НИИ животноводства работали министр образования и науки Л.Энх-Амгалан и соответствующие должностные лица. Имея 60-летнюю историю, институт в настоящее время имеет 12 лабораторий, а также 4 филиала по всей стране.

Институт выполняет различные работы, в том числе исследования биологических ресурсов, защиту генофонда домашнего скота, проведение экспериментов с кормами для конкретных пород, а также защиту пастбищ, а также генофонда растений, используемых на корм. На сегодняшний день научно-исследовательский институт имеет 99 патентов.





Монголия ежегодно импортирует в среднем около 100-150 тонн кормов. Однако вполне возможно удовлетворить этот спрос за счет внутренних источников. Сотрудниками института сертифицировано 12 видов кормовых растений, каждый из которых дает урожай со второго года. Таким образом, необходимо в полной мере использовать работы, разработанные исследователями, для развития животноводства и улучшения пород домашнего скота в рамках политики по развитию сельскохозяйственного сектора в качестве основного столпа.





Кроме того, институтом проводятся комплексные исследования кашемира из монгольской козы. Поскольку у коз время генерации составляет 4,5 года, необходимо оценивать качество кашемира каждые 4,5 года. Проведя подробные исследования изменений кашемирового волокна и его корреляции с окружающей средой и климатом, исследователи института обнаружили, что монгольский козий кашемир стал толще на 1,5 микрона, а его выход увеличился на 30 процентов по сравнению с 1991 и 2008 годами.





Поскольку возможности для продвижения и внедрения своих работ в производство пока ограничены, во время рабочего визита министра было решено, что институту будет оказана поддержка в этих вопросах.

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