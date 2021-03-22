Министерство окружающей среды и туризма Монголии, ФАО и WWF объединяют усилия, чтобы обратить вспять деградацию земель

CentralAsia (MNG) - Винод Ахуджа, представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в Монголии, встретился с Н.Уртнасаном, министром окружающей среды и туризма (МОСТ), чтобы обменяться мнениями о двустороннем сотрудничестве в экологическом секторе.

Министр Н.Уртнасан выразила благодарность ФАО за долгосрочную постоянную поддержку в совместном управлении лесами, сохранении биоразнообразия, вкладе в управление, адаптации к изменению климата и смягчении его последствий в Монголии.

Представитель Винод Ахуджа проинформировал о текущих проектах и программах, а также о планируемых на будущее. ФАО тесно сотрудничает с партнерами в целях устойчивого развития агроэкологической цепочки создания стоимости для повышения уровня жизни и устойчивости местных жителей за счет совершенствования методов устойчивого управления природными ресурсами.

Министр Н.Уртнасан подчеркнула: «ФАО является сильным стратегическим партнером нашего министерства. Мы надеемся на более эффективную совместную реализацию проектов и программ. Я надеюсь, что наше сотрудничество по лесовосстановлению и восстановлению будет расширяться в рамках Десятилетия восстановления экосистем ООН».

Д. Батболд, представитель Всемирного фонда дикой природы в Монголии (WWF), проинформировал об организации и природоохранных мероприятиях, проводимых с 1992 года. Он отметил достижения в области сохранения, которые были успешными благодаря вкладу WWF в Монголии, такие как расширение сети охраняемых территорий, укрепление управление, охранные работы в лесных и пресноводных экосистемах. И последней успешной работой, о которой он упомянул, стала общенациональная оценка популяции снежного барса.

В ходе встречи Минприроды одобрило финансируемый ГЭФ проект «Содействие развитию устойчивых ландшафтов засушливых земель и сохранению биоразнообразия в восточной степи Монголии», который будет реализован ФАО в партнерстве с WWF. Проект будет осуществляться в течение 5 лет, чтобы обратить вспять и предотвратить деградацию экосистем засушливых земель и потерю биоразнообразия за счет всеобъемлющего, интегрированного подхода к ландшафту и производственно-сбытовой цепочке, обеспечивающему многочисленные экологические выгоды и устойчивые, устойчивые средства к существованию в Восточной степи Монголии, особенно в аймаках Дорнод, Хэнтий и Сухбаатар.

Винод Ахуджа подчеркнул: «Мы должны вместе решать важнейшие политические вопросы, касающиеся управления природными ресурсами, изменения климата и сельского хозяйства, принимая во внимание экономическое и социальное развитие страны. Это потребует большей межсекторальной и межведомственной работы».

Министерство окружающей среды и туризма и Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности возглавят группу партнеров по развитию продовольствия и сельского хозяйства для обсуждения стратегических вопросов изменения климата и сельского хозяйства как взаимосвязанных секторов, которые не могут быть решены по отдельности.

Во второй половине года в Монголии пройдет заседание Азиатско-Тихоокеанской лесной комиссии.

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