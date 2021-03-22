Монголия подписала меморандум о сотрудничестве с Торговой палатой Кубы

CentralAsia (MNG) - Меморандум о сотрудничестве был подписан между Монгольской национальной торгово-промышленной палатой и Торгово-промышленной палатой Республики Куба.

В рамках Меморандума стороны договорились увеличить количество монгольских студентов, обучающихся в области медицины на Кубе, а также активизировать и расширять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Кроме того, палаты договорились регулярно обмениваться и продвигать рыночную информацию, связанную с торговлей, инвестициями, торговыми ярмарками и действующим экономическим законодательством.

В рамках сотрудничества состоилась виртуальная встреча медицинских и биотехнологических компаний двух стран при поддержке Посольства Монголии на Кубе и Посольства Кубы в Монголии. На встрече присутствовали ведущие кубинские компании в этой области, такие как Biocubafarma, Labiofam, CIGB и кубинские медицинские службы.

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