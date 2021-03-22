Восемь игроков впервые будут приглашены в SAMURAI BLUE перед матчами против Монголии

CentralAsia (MNG) - В четверг, 18 марта, тренер команды SAMURAI BLUE (Сборная Японии) Мориясу Хаджиме объявил состав команды перед международным товарищеским матчем против национальной сборной Республики Корея (3/25 @Nissan Stadium) и вторым раундом чемпионата мира по футболу Катар 2022 ™ отборочный матч азиатской сборной против сборной Монголии (3/30 @Fukuda Denshi Arena). В ростер из 23 человек вошли девять игроков из зарубежных клубов, а восемь игроков впервые были вызваны в SAMURAI BLUE.

Что касается его выбора, тренер Мориясу упомянул, что он также должен был рассмотреть состав для товарищеского матча сборной Японии U-24 против Аргентины, который также состоится примерно в тот же день: «Я хочу, чтобы поколение Токийской Олимпиады набралось опыта в Матч U-24 против Аргентины. Столкнувшись с таким сильным соперником, как Аргентина, игроки получат возможность повысить свой индивидуальный уровень, что в конечном итоге поможет поднять общий уровень национальной сборной Японии».

Когда его спросили о недавно отобранных игроках, тренер поделился своей оценкой: «У каждого из них есть что-то особенное и оружие для создания возможностей. Они также способны работать в команде и должны предоставить нам больше возможностей в наших матчах против Монголии и Республики Корея».

В преддверии двух матчей тренер Мориясу сказал: «Мы будем играть с Монголией и Республикой Корея, но мы должны играть по одному матчу за раз и максимально готовиться к каждому матчу». Когда команда столкнулась со своим давним соперником, тренер продолжил: «Многие люди считают матч между Республикой Корея и Японией особенным, поэтому мы будем готовиться всей душой и стремимся одержать победу, которая может сделать все наших сторонников довольны».

Коронавирус в Монголии

Карта распространения