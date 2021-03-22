Первый в Монголии проект по хранению солнечных батарей выиграл тендер, инициированный Японией

CentralAsia (MNG) - Японский инженер завода JGC Holdings будет наблюдать за проектированием и строительством первой в Монголии солнечной электростанции с накопительными мощностями, поскольку страна активизирует внедрение возобновляемых источников энергии, как стало известно Nikkei.

Министерство энергетики Монголии предоставило JGC, японской компании NGK Insulators и местному генеральному подрядчику MCS International заказ на строительство солнечной электростанции мощностью 5 мегаватт и накопительной емкости 3,6 мегаватт-часов. Стоимость контракта, который также включает систему энергоменеджмента, не разглашается.

Это первый заказ JGC, связанный с аккумуляторными батареями. По словам представителя компании, одного из ведущих японских строителей нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, количество таких проектов по хранению энергии, не только в возобновляемых источниках энергии, возрастет на фоне глобальной тенденции к декарбонизации.

Строительство солнечной электростанции начнется в следующем месяце в городе Улиастай, в 1100 км к западу от столицы Улан-Батора, и ее эксплуатация должна начаться весной следующего года. Ожидается, что вырабатываемая энергия удовлетворит почти все потребности в электроэнергии примерно 20 000 жителей Улиастая аймака Завхан.

NGK будет производить аккумуляторные батареи, способные противостоять суровым условиям в Монголии, где зимние температуры опускаются до минус 40 C. MCS International возьмет на себя строительство и эксплуатацию объекта после его завершения.

По прогнозам исследовательской компании Fuji Keizai, мировой рынок аккумуляторных батарей, используемых электроэнергетическими предприятиями и сектором возобновляемой энергетики в 2035 году почти утроится до 1,23 триллиона иен (11,3 миллиарда долларов) с 2019 года.

Монгольский проект соответствует требованиям системы углеродного кредита, в соответствии с которой помощь в сокращении выбросов парниковых газов в развивающихся странах засчитывается в счет Японии. Ожидается, что это приведет к сокращению ежегодных выбросов углекислого газа в Японии на 6 423 тонны.

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