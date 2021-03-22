Сегодня исполняется 40-летие полета в космос монгольского космонавта

CentralAsia (MNG) - Сегодня исполняется 40-летие первого полета в космос монгольского космонавта и совместного советско-монгольского космического полета. 22 марта 1981 года в 17:59 по московскому времени с космодрома Байконур был произведен запуск космического корабля "Союз-39" с международным экипажем на борту в составе командира корабля Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, полковника Владимира Джанибекова и космонавта-исследователя, инженера по авиационной технике, гражданина Монголии, капитана Жугдэрдэмидийна Гуррагчи. За восемь дней полета в космосе оба космонавта 124 раза облетели вокруг Земли, и 30 марта спускаемый аппарат совершил посадку в 170 километрах юго-восточнее города Джезказган (Казахстан). Продолжительность пребывания международного экипажа в космосе составила семь суток 20 часов 42 минуты три секунды.





Это был первый космический полет в истории Монголии. Гуррагчаа — первый и единственный гражданин Монголии, полетевший в космос, и второй космонавт из стран Азии. Таким образом, Монголия стала десятой страной в мире, гражданин которой совершил космический полет, пятой страной, испытавшей свою технологию в космическом пространстве, и 20-й страной, проводившей измерения в открытом космосе.

Монгольский космонавт, Президент Общества монголо-российской дружбы Жугдэрдэмидийн Гуррагчаа Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина от 15 марта сего года награжден орденом Александра Невского за большие заслуги в развитии всеобъемлющего стратегического партнерства между Монголией и Россией и укреплении дружбы народов двух стран.

Ж.Гуррагчаа является летчиком-космонавтом Монголии, Героем МНР (1981), Героем Советского Союза (1981), генерал-майором (1984).

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