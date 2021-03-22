На утро 22 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1208 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1208 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 410;
- город Нур-Султан - 203;
- Алматинская область - 95;
- Западно-Казахстанская область - 93;
- Карагандинская область - 90;
- Акмолинская область - 51;
- Костанайская область - 42;
- Атырауская область - 41;
- Актюбинская область - 39;
- Павлодарская область - 37;
- город Шымкент - 27;
- Восточно-Казахстанская область - 20;
- Северо-Казахстанская область - 16;
- Жамбылская область - 14;
- Мангистауская область - 13;
- Туркестанская область - 13;
- Кызылординская область - 4.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 232 906 случаев коронавируса.