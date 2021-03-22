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  22 марта 2021
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На утро 22 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1208 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1208 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 410;

- город Нур-Султан - 203;

- Алматинская область - 95;

- Западно-Казахстанская область - 93;

- Карагандинская область - 90;

- Акмолинская область - 51;

- Костанайская область - 42;

- Атырауская область - 41;

- Актюбинская область - 39;

- Павлодарская область - 37;

- город Шымкент - 27;

- Восточно-Казахстанская область - 20;

- Северо-Казахстанская область - 16;

- Жамбылская область - 14;

- Мангистауская область - 13;

- Туркестанская область - 13;

- Кызылординская область - 4.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 232 906 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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