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  22 марта 2021
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За сутки в Казахстане от коронавируса вылечились более 600 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 627 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 211 754 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 25 676;

- Нур-Султан - 25 475;

- Восточно-Казахстанская область - 20 510;

- Павлодарская область - 18 180;

- Атырауская область - 17 342;

- Карагандинская область - 15 257;

- Акмолинская область - 14 002;

- Северо-Казахстанская область - 12 557;

- Костанайская область - 12 025;

- Западно-Казахстанская область - 11 747;

- Алматинская область - 10 849;

- Жамбылская область - 5921;

- Шымкент - 5689;

- Актюбинская область - 4358;

- Туркестанская область - 4284;

- Мангистауская область - 4011;

- Кызылординская область - 3871.

Коронавирус в Казахстане
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