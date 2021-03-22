За сутки в Казахстане от коронавируса вылечились более 600 человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 627 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 211 754 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 25 676;
- Нур-Султан - 25 475;
- Восточно-Казахстанская область - 20 510;
- Павлодарская область - 18 180;
- Атырауская область - 17 342;
- Карагандинская область - 15 257;
- Акмолинская область - 14 002;
- Северо-Казахстанская область - 12 557;
- Костанайская область - 12 025;
- Западно-Казахстанская область - 11 747;
- Алматинская область - 10 849;
- Жамбылская область - 5921;
- Шымкент - 5689;
- Актюбинская область - 4358;
- Туркестанская область - 4284;
- Мангистауская область - 4011;
- Кызылординская область - 3871.
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