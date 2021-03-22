За сутки в Казахстане от коронавируса вылечились более 600 человек

Казахстан, общество

9:27, 22 марта 2021

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// АКИpress CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 627 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 211 754 человек, передает оперативный штаб. В разрезе регионов: - Алматы - 25 676; - Нур-Султан - 25 475; - Восточно-Казахстанская область - 20 510; - Павлодарская область - 18 180; - Атырауская область - 17 342; - Карагандинская область - 15 257; - Акмолинская область - 14 002; - Северо-Казахстанская область - 12 557; - Костанайская область - 12 025; - Западно-Казахстанская область - 11 747; - Алматинская область - 10 849; - Жамбылская область - 5921; - Шымкент - 5689; - Актюбинская область - 4358; - Туркестанская область - 4284; - Мангистауская область - 4011; - Кызылординская область - 3871. Коронавирус в Казахстане Карта распространения